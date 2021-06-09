Напередодні українців попередили, що найближчими днями не видаватимуться водійські права, а також документи про реєстрацію транспорту.

Затримок із видачею в Україні водійських прав та документів про реєстрацію транспорту немає.

Про це заявив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смолянінов в ефірі "Громадського радіо".

Він запевнив, що сервісні центри МВС працюють у штатному режимі. Зазначимо, напередодні стало відомо про можливі перебої з видачею цих документів.

"Дійсно, ми прогнозували, що можуть бути такі затримки, але вони не відбулися. Тобто, ми встигли до всіх центрів доставити бланки посвідчень водія і свідоцтво про реєстрацію. Тож, сьогодні перебоїв немає. Людям, які записалися у електронну чергу для отримання послуг із перереєстрації, ми індивідуально кожному направили повідомлення, щоб вони стежили за інформацією на сайті ГСЦ. Зараз всі центри працюють у штатному режим", - зазначив Смолянінов.

За його словами, запас бланків у сервісних центрах є, але він невеликий. І, якщо підприємство-виробник завтра не доставить нову продукцію, то деякі центри на кілька днів можуть припинити видачу цих документів. Втім, уточнив він, центри не припинять приймати замовлення від громадян, оформлювати документи купівлі-продажу. Люди можуть прийти подати заявку, а документи отримати тоді, коли у сервісному центрі з’являться бланки.

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Автор: Юрій Годован