У МВС заявили про перебої з постачанням бланків.

В Україні найближчими днями не видаватимуть водійські права, а також документи про реєстрацію транспорту.

Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через два дні", - йдеться у повідомленні.

Про поновлення надання послуг у сервісних центрах обіцяють повідомити додатково.

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Як повідомляв УНІАН, з 17 травня у додатку "Дія" можна подати заявку на нове водійське посвідчення. Для тих, у кого є водійське посвідчення, "Дія" буде щогодини оновлювати розділ "штрафи". Також будуть доступні штрафи, виписані патрульними. За 5 днів до закінчення терміну оплати "Дія" буде нагадувати про штраф.

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Автор: Юрій Годован