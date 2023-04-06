Призупинено пропуск як легкових, так і вантажних автомобілів.

Через погіршення погодних умов румунська сторона тимчасово припинила проїзд усіх транспортних засобів через ряд пунктів пропуску.

Про це попереджає Державна прикордонна служба України.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов румунська сторона тимчасово припинила пропуск через державний кордон вантажних автомобілів. Крім того, дорожня поліція Румунії заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску "Дяківці-Раковець", "Порубне-Сирет" та "Красноїльськ-Вікову де Сус" у напрямку міст Сірет та Сучава через снігові замети і незадовільний стан доріг на цих ділянках", - сказано в повідомленні.

Відео дня

В той же час в ДПСУ зазначають, що на державному кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною пункти пропуску працюють стабільно, проїзд не утруднений.

В повідомленні сказано, що на кордоні з Румунією та Молдовою пункти пропуску також працюють, під’їзні шляхи у задовільному стані, працює снігоприбиральна техніка.

Як уточнює Digi24, через снігопад на півночі Румунії залишаються частково або повністю закритими 29 національних доріг в районі населених пунктів Ботошані, Сучава, Бакеу, Ясси, Нямц і Васлуй. Подекуди служби ще не можуть почати розчищення доріг через те, що негода триває.

У районі міста Ботошані на півночі Румунії понад 200 авто приблизно з 400 водіями і пасажирами застрягли в заметах на дорогах національного та місцевого значення і змушені були чекати на допомогу рятувальників.

У районі Ботошані і Ясс закрили всі дороги і скасували навчання в школах.

Для боротьби зі стихією залучені служби надзвичайних ситуацій та військові.

Погода в Україні

6 квітня синоптики повідомили, що Україну накриє похолодання, дощі та сніг триватимуть. По всій країні буде похмуро, на заході місцями температура впаде до 0°...+3°.

Через негоду в двох областях України були введені аварійні відключення світла.

Вас також можуть зацікавити новини: