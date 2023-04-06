Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Через негоду в Івано-Франківській та Чернівецькій областях введено аварійні відключення споживачів електроенергії.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко в Телеграм-каналі.

"Через негоду сталося аварійне відключення близько 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - зазначив він.

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Однак, за словами міністра, генерація з запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Також він повідомив, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис.абонентів у Донецькій області.

Енергосистема України

Станом на ранок понеділка, 3 квітня, у Київській та Одеській областях були знеструмлені майже 6 тисяч абонентів.

5 квітня 2023 року НЕК "Укренерго" попередило про те, що в Житомирській області можливі обмеження поставок електроенергії через навантаження на обладнання, яке обстріляли російські окупанти.

Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були нанесені агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

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