Пасажири київського метрополітену стали свідками того, як прямо у вагоні метро стихійна торгівля вийшла на новий рівень.

В київському метро сьогодні провели незвичайний перформанс. У вагоні метро облаштували "торговий центр" і надавали різні послуги.

Фото опублікував Телеграм-канал Київ Оперативний.

Прямо у вагоні робили манікюр і стрижки пасажирам, "продавали" техніку, телефони, овочі та фрукти.

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Примітно, що продавці і працівника салону краси були без масок. Крім цього, у вагоні пройшлися музиканти, які збирали благодійну допомогу.

Реакція жителів Києва не змусила себе чекати - люди були в шоці та обурювалися на те, як могла адміністрація метрополітену допустити такий безлад.

Прес-секретар Київського метрополітену Наталія Макагон розповіла на своїй сторінці в Facebook, що це був надзвичайно корисний перформанс. Його провели для того, щоб показати, у що може перетворитися метро, якщо ми будемо підтримувати нелегальну торгівлю і виступи людей з простягнутою рукою.

"Переконана, що музика повинна бути в концерт-холах, торгівля в торгових центрах або фермерських крафтових рядах, і всі інші послуги в салонах, магазинах і точно не в метро", - зазначила Наталія Макагон.

Раніше, як писав УНІАН, понад 80% киян висловилися за ліквідацію незаконної торгівлі на підходах до метро.

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Автор: Вікторія Гордієнко