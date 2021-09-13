Також проблеми з посадкою виникли і на станції метро "Теремки". Сьогодні вранці там складно було потрапити у вагон через велику кількість пасажирів.

Вранці в понеділок, 13 вересня, люди застрягли у величезній черзі на станції метро "Мінська" через збій терміналів.

Відео з місця інциденту опублікував Telegram-канал "Сегодня".

"Ранок у Києві починається не тільки з заторів на дорогах, а ще й у метро. Ось така ситуація виникла сьогодні на станції "Мінська". Причиною став збій в роботі двох терміналів на турнікетах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Київ Оперативний", значне скупчення людей також було помічено і на станції метро "Теремки".

"З такими темпами нам дуже скоро знадобляться спеціальні люди (осії - допомагають пасажирам при посадці в переповнені вагони залізниць і метрополітену - ред.), які будуть трамбувати людей всередину вагона, як в Японії", - йдеться у підпису до фотографії.

Схожий збій у роботі терміналів у київському метро

30 серпня в Київському метрополітені стався збій. Проблеми виникли в системі оплати за проїзд, через що у пасажирів були труднощі з поповненням транспортних карток і оплатою разових поїздок.

Причиною проблем з покупкою є-квитка стала розсинхронізація з базою даних.

"В результаті цього ядро системи не взаємодіяло з зовнішніми програмними компонентами. Зокрема, для пасажирів не функціонувала опція поповнення гаманців, транспортних карт і придбання одноразових QR-квитків", - йшлося в повідомленні.

При цьому раніше придбані є-квитки працювали справно.

Автор: Денис Прядко