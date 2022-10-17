Усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

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"Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом", - йдеться в повідомленні.

Атака "шахідами" Києва

Сьогодні, 17 жовтня, у Києві прогриміли потужні вибухи. Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про два вибухи у Шевченківському районі.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що російські загарбники атакували столицю дронами-камікадзе.

В результаті ворожої атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі Києва сталася пожежа в нежитловій будівлі. Також ушкоджені кілька житлових будинків.