Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна і Молдова домовилися створити нові транзитні маршрути.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду в Києві.
"Обговорили з пані президентом питання українського транзиту через територію Республіки Молдова, наше енергетичне співробітництво, яке надзвичайно важливе для досягнення всією Європою незалежності від російських енергоресурсів", - сказав Зеленський.
"Після успішного підключення енергосистем України та Молдови із загальної континентальної європейської енергосистеми, ми на сьогодні маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку так званого енергетичного Євросоюзу", - сказав Зеленський.
Він повідомив, що спільне завдання обох країн - використовувати максимально ці нові можливості.
"Домовилися з пані президентом про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортного транзитного потенціалу. Будемо це робити та зокрема через полегшення перетину кордону наших держав", - сказав президент.
"І повідомив пані президенту готовність України допомогти з реконструкцією Молдавської залізниці. Також домовилися розпочати відновлення ділянки залізниці Березине - Басарабяска для посилення транспортного потенціалу двох держав", - заявив Зеленський.
Війна в Україні та погрози Путіна на адресу Молдови:
23 червня Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС.
Після цього голова парламенту Республіки Молдова ігор Гросу заявив, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які саміт Євросоюзу обговорював на саміті в Брюсселі. Також в Молдові офіційно заборонили російську пропаганду.
25 червня 2022 року Медведєв погрожував Молдові "захистом" росіян у Придністров'ї.