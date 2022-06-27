Україна допоможе Молдові реконструювати залізницю.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна і Молдова домовилися створити нові транзитні маршрути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду в Києві.

"Обговорили з пані президентом питання українського транзиту через територію Республіки Молдова, наше енергетичне співробітництво, яке надзвичайно важливе для досягнення всією Європою незалежності від російських енергоресурсів", - сказав Зеленський.

"Після успішного підключення енергосистем України та Молдови із загальної континентальної європейської енергосистеми, ми на сьогодні маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку так званого енергетичного Євросоюзу", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що спільне завдання обох країн - використовувати максимально ці нові можливості.

"Домовилися з пані президентом про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортного транзитного потенціалу. Будемо це робити та зокрема через полегшення перетину кордону наших держав", - сказав президент.

"І повідомив пані президенту готовність України допомогти з реконструкцією Молдавської залізниці. Також домовилися розпочати відновлення ділянки залізниці Березине - Басарабяска для посилення транспортного потенціалу двох держав", - заявив Зеленський.

Війна в Україні та погрози Путіна на адресу Молдови:

23 червня Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС.

Після цього голова парламенту Республіки Молдова ігор Гросу заявив, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які саміт Євросоюзу обговорював на саміті в Брюсселі. Також в Молдові офіційно заборонили російську пропаганду.

25 червня 2022 року Медведєв погрожував Молдові "захистом" росіян у Придністров'ї.

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