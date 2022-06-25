Політик каже, що Молдова не отримає "не лише "дорогих" енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі ніяких".

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив Молдові перекриттям газу та натякнув на можливість ескалації у Придністров’ї.

Відповідний допис опублікований в його Telegram-каналі.

"Намагаючись догодити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, [у Молдові] готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", - заявив Медведєв.

Медведєв також із обуренням прокоментував нещодавнє спільне засідання парламентів Молдови та Румунії. Російський політик переконує, що це буде мати "несмішні наслідки, адже "румунська влада зарозуміло сприймає міжріччя Дністра і Прута як свою провінцію, що тимчасово відкололася".

"І останній штрих про Romania Mare (ідея максимального розширення кордонів Румунії - УНІАН). Якщо розпочнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу (приєднання - УНІАН) Молдови Румунією, слід мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії", – заявив політик.

Раніще міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що погрози Молдові - свідчення слабкості Росії.

Як писав УНІАН, 23 червня Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС.

Після цього голова парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу заявив, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які саміт Євросоюзу обговорював на саміті в Брюсселі. Також в Молдові офіційно заборонили російську пропаганду.

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