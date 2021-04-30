Також міністерство планує взяти участь у канадському проекті з безпеки польотів комерційних авіакомпаній.

Міністерство інфраструктури планує лібералізувати регулярні повітряні перевезення з Канадою, а також взяти участь у канадському проекті з безпеки польотів комерційних авіакомпаній.

Як повідомила прес-служба Міністерства, про це йшла мова в ході онлайн-переговорів міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра транспорту Канади Омара Альбахра.

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Зокрема, сторони обговорили участь української сторони в канадській ініціативі безпечного неба Safer Skies, в рамках якої Канада співпрацює з міжнародними організаціями, індустрією цивільної авіації та Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), щоб підвищити рівень безпеки польотів комерційних авіакомпаній, що літають в зонах підвищеного ризику.

«У свою чергу, Владислав Криклій відзначив важливість продовження роботи ініціативи Safer Skies і запропонував включити Україну в роботу цього форуму не тільки в якості спостерігача, але і в якості її повноправного учасника», - повідомила прес-служба Мінінфраструктури.

Також сторони обговорили стан співпраці між міністерствами в контексті розслідування авіакатастрофи рейсу PS752 авіакомпанії МАУ в Ірані. Зокрема, Державіаслужба України вже ознайомила канадських партнерів зі своїми зауваженнями до проекту остаточного звіту, підготовленого організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран за результатами розслідування катастрофи.

Криклій підкреслив, що Україна зацікавлена в активній участі інших країн у спільних діях у цьому питанні.

«Ми підтримуємо залучення іноземних представників, у тому числі представників Канади, до відповідного процесу та спільної підготовки та направлення скарги до Ради ІКАО щодо відповідних дій Ісламської Республіки Іран», - цитує прес-служба його слова.

Крім цього, міністри домовилися активізувати роботу з підписання технічної домовленості між Державіаслужбою України і Transport Canada Civil Aviation (TCCA).

Що цьому передувало

Раніше в квітні Криклій заявив, що Азербайджан готовий зняти обмеження за кількістю авіарейсів з Україною, а також до літа 2022 року зняти обмеження за кількістю авіаперевізників у сполученні з Україною.

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Автор: Павло Степанець