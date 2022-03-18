Міністерство інфраструктури готує пакет спрощення дозвільної системи для всіх видів автомобільних перевезень.
Про це повідомляти заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Міністерство інфраструктури готує великий пакет спрощення дозвільної системи для всіх видів автомобільних перевезень. Окремо ми вже працюємо над збільшенням персоналу в пунктах видачі дозволів і більш ефективною роботою нашої електронної системи", - йдеться в повідомленні.
Найєм додав, що на час дії воєнного стану буде спрощена звітність про використання дозволів Європейської Конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).
Відзначається, що будуть скасовані всі штрафи за ненадання звітів в паперовому вигляді та тимчасово скасована необхідність надання звітів в паперовому вигляді.
"Ми б взагалі відмовилися від такої звітності, але ця процедура прописана міжнародними зобов'язаннями. Сподіваюся найближчим часом цей нонсенс також буде скасований", - додав Найєм.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.