На час дії воєнного стану буде спрощено звітність про використання дозволів Європейської конференції міністрів транспорту.

Міністерство інфраструктури готує пакет спрощення дозвільної системи для всіх видів автомобільних перевезень.

Про це повідомляти заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Міністерство інфраструктури готує великий пакет спрощення дозвільної системи для всіх видів автомобільних перевезень. Окремо ми вже працюємо над збільшенням персоналу в пунктах видачі дозволів і більш ефективною роботою нашої електронної системи", - йдеться в повідомленні.

Найєм додав, що на час дії воєнного стану буде спрощена звітність про використання дозволів Європейської Конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).

Відзначається, що будуть скасовані всі штрафи за ненадання звітів в паперовому вигляді та тимчасово скасована необхідність надання звітів в паперовому вигляді.

"Ми б взагалі відмовилися від такої звітності, але ця процедура прописана міжнародними зобов'язаннями. Сподіваюся найближчим часом цей нонсенс також буде скасований", - додав Найєм.

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