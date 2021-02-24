При цьому Україна має величезний потенціал для зростання цього показника.

Українські аеропорти мають всі можливості, щоб до 2024 року відновити пасажиропотік в аеропортах, який існував до пандемії коронавірусу, у розмірі 25 мільйонів осіб на рік.

Читайте такожШмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів

Про це заявив голова Державного агентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Планується, що ми зможемо відновити до 2024 року пасажиропотік "доковідний". З 2016-го по 2019 рік пасажиропотік в Україні зріс у два рази. Це найбільші темпи зростання в Європі, які тільки були. Це дуже потужно і доводить те, що потенціал його подальшого зростання в Україні після відновлення "доковідного" періоду – колосальний", - сказав він.

Нинішня ситуація з авіаперельотами

Він зазначив, що в Україні авіамобільність населення (загальна кількість авіапасажирів від загального числа населення) становить 0,5, що є найнижчим показником в Європі.

"Якщо ми за п'ять років досягнемо і хоча б вийдемо на рівень Румунії або Польщі (авіамобільність яких становить 1,1 і 1,2 відповідно – УНІАН), це буде вже 45 мільйонів пасажирів на рік. Тобто, ми запросто зможемо подвоїти цю кількість пасажирів при правильній стратегії розвитку регіональних аеропортів", - сказав він.

Що цьому передувало

Пасажиропотік через українські аеропорти у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротився на 64,4% – до 8,664 мільйона осіб.

Українські авіакомпанії минулого року скоротили перевезення пасажирів на 65% – до 4,793 мільйона осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц