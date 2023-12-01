Питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не було на порядку денному.

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі продовжують спільно напрацьовувати заходи для розблокування кордону.

Як повідомляє Мінвідновлення, у Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера.

До заходів, які погодили сторони, належать:

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відкриття пункту пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці;

запуск пілотного проекту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.

Зазначається, що питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось та не було на порядку денному.

В Мінвідновлення також відмітили, що польські протестувальники наполягають на функціонування "Угринів - Долгобичув" та "Нижанковичі - Мальховіце" лише для транспорту на реєстрації ЄС.

За словами відомства, така позиція є неприйнятною для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада.

Разом з цим, Міністерство відновлення спільно з DG MOVE напрацьовують стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

"Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску (з українського боку стратегія розбудови вже готова)", - додали в прес-службі.

Блокада українського кордону - новини

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада польські перевізники почали блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. А саме напрямки: "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" та "Шегині - Медика". Причиною акції стало невдоволення перевізників спрощеними правилами для українських колег. Страйк планують проводити до січня 2024 року. За цей час у чергах на кордоні померли двоє українських водіїв.

1 грудня до блокування українського кордону мали приєднатися перевізники Словаччини. Вони планують з 16:00 заблокувати єдиний пункт пропуску, яким в Україну заїжджають вантажівки.

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