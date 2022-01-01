Набув чинності закон "Про внутрішній водний транспорт".

У суботу, 1 січня 2022 року, набув чинності закон "Про внутрішній водний транспорт", за яким суднам під російськими прапорами або з російськими власниками заборонено бути у внутрішніх водах України.

"Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України: суднам, що плавають під прапором держави-агресора; суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб'єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", - йдеться в документі, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Зокрема, таким суднам не можна перевозити пасажирів та вантажі, заборонено їх реєстрацію в Державному судновому реєстрі України.

Що ще передбачає закон "Про внутрішній водний транспорт"

Окрім того, закон спрощує процедуру заходження іноземних суден до українських портів. Про це прес-служба Міністерства інфраструктури повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що з 1 січня запрацював спрощений механізм реєстрації суден з обмеженням можливостей відповідного органу виконавчої влади щодо відмови або затягування процесу реєстрації.

Читайте такожУкраїна змінила процедуру заходження іноземних суден у річкові портиЗгідно із законом, з 1 січня більше не стягується плата за шлюзування, розведення мостів. Також скасовано деякі портові збори в морських портах для суден внутрішнього плавання.

У законі зазначено, що важливим етапом є створення фінансової та організаційної структури, що дозволить державі залучити додаткові приватні інвестиції для розвитку водної інфраструктури.

На виконання нового закону Мінінфраструктури розробило Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту.

"Стратегія передбачає впровадження інноваційних енергоефективних та екологічних технологій на внутрішніх водних шляхах, а також покликана забезпечити відповідність річкового флоту екологічним стандартам Європейського Союзу. У результаті реалізації проекту стратегії очікується ефективний розвиток річкової логістики, покращення конкурентоспроможності України у світовому масштабі", - зазначили у Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 грудня 2020 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внутрішній водний транспорт" № 1054-ІХ, який на початку грудня ухвалила Верховна Рада.

У березні 2021 року тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що реалізація закону "Про внутрішній водний транспорт" дасть змогу збільшити обсяги річкових перевезень більш ніж у 3,5 рази - до 35-40 млн тонн на рік.

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