В Україні з’явиться конкурентний ринок для пасажирів і вантажів, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський розповів про важливість ухваленого Радою закону про внутрішній водний транспорт.

Про це глава держави повідомив під час звернення до громадян ввечері 4 грудня.

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За його словами, «величезна галузь просто роками йшла на дно».

«Лише 1% перевезень здійснювався річкою. Хоча у всьому світі це найдешевший і найбільш екологічний спосіб», – зауважив президент.

Зараз же, продовжує Зеленський, з’явиться конкурентний ринок для пасажирів і вантажів.

«А це близько 15 мільярдів економічного ефекту для держави на рік. Плюс – збереження ваших доріг: менше фур – більше навантаження. А отже – не треба так часто робити ремонт. А отже – це економія ваших грошей, грошей платників податків», – пояснив Зеленський.

Закон про внутрішній водний транспорт: що відомо

3 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект «Про внутрішній водний транспорт», який регулює правовідносини в цій галузі.

Як написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат, голова підкомітету з питань річкового транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, ідеолог і один з авторів закону про внутрішній водний транспорт Артем Ковальов, закон дає старт реформи річкових перевезень.

"Це перший крок до відкритого і конкурентного ринку вантажних і пасажирських перевезень по воді. А це: збільшення перевезень по воді, здешевлення логістики для бізнесу, розвиток суднобудування, нові підприємства та нові робочі місця, українські та іноземні інвестиції, модернізація річкової інфраструктури", - написав він.

Законопроект передбачає створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів в складі спеціального фонду державного бюджету України для забезпечення судноплавства.

Кошти Державного фонду внутрішніх водних шляхів будуть направлятися на фінансове забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх в судноплавному стані; будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту; здійснення заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах; навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної системи; заходів з розвитку інфраструктури внутрішнього водного транспорту відповідно до державних програм; утримання, реконструкцію, ремонт, технічного переозброєння та охорону судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання цих споруд для пропуску судів.

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Автор: Яна Ставська