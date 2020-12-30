Закон дає старт реформі річкових перевезень в Україні.

У середу, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внутрішній водний транспорт" № 1054-ІХ, який регулює правовідносини в цій галузі.

Про це повідомили у прес-службі глави української держави.

Документ визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства. Унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Також закон імплементує основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

Закон про водний транспорт: що відомо

3 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект "Про внутрішній водний транспорт". Документ підтримали 276 нардепів.

Народний депутат, голова підкомітету з питань річкового транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, ідеолог й один з авторів закону про внутрішній водний транспорт Артем Ковальов заявив, що закон дає старт реформі річкових перевезень.

"Це великий галузевий євроінтеграційний закон, над яким ми працювали останній рік. Це не вдавалось зробити останні 12 років. Ціла галузь не мала базового закону й державної підтримки, що призвело до занепаду річкової інфраструктури, яка зношена на 75%", - писав з приводу ухвалення документа Ковальов на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп наголосив, що це — перший крок до відкритого і конкурентного ринку вантажних і пасажирських перевезень по воді. А це: збільшення перевезень по воді, здешевлення логістики для бізнесу, розвиток суднобудування, нові підприємства та нові робочі місця, українські та іноземні інвестиції, модернізація річкової інфраструктури.

Також Ковальов в інтерв'ю УНІАН розповів, що автори законопроекту хочуть стимулювати створення відкритого і конкурентного ринку перевезень по воді.

"Якщо говорити про показники, то це дозволить в найближчі 3-4 роки збільшити вантажоперевезення по річці до 30 мільйонів тонн на рік з прямим економічним річним ефектом для держави в 13-16 мільярдів гривень. Своєю чергою, це дозволить дати розвиток супутнім напрямкам і бізнесам з прямим економічним ефектом 17-18 мільярдів гривень на рік", - наголосив голова підкомітету з питань річкового транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Нардеп продовжив, що реформа річкових перевезень призведе до створення нових робочих місць – до десяти тисяч у галузі, збільшення наповнення бюджету, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі, створить відповідні умови для приватних інвестицій у реконструкцію та будівництво річкових портів.

А ще, наголосив він, ухвалення законопроекту стимулюватиме розвиток суднобудування із залученням українських та іноземних інвестицій.

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Що передбачає закон про водний транспорт

Законопроект передбачає створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду державного бюджету України для забезпечення судноплавства.

«Джерелами формування зазначеного спеціального фонду Державного бюджету України плануються: відсоток коштів акцизного податку з вироблених в Україні пального, акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, митних платежів, що сплачуються при приміщенні судів в митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами», - йдеться в пояснювальній записці до закону.

Зазначається, що кошти Державного фонду внутрішніх водних шляхів будуть направлятися на фінансове забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх в судноплавному стані; будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту; здійснення заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах; навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної системи; заходів з розвитку інфраструктури внутрішнього водного транспорту відповідно до державних програм; утримання, реконструкцію, ремонт, технічного переозброєння та охорону судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання цих споруд для пропуску суден.

Також наголошується, що основні новели, закладені в законопроект "Про внутрішній водний транспорт", сприяють інтеграції внутрішніх водних шляхів в інтермодальні логістичну схему, яка дозволить Україні посилити свою конкурентну позицію в транспортній системі країн-членів ЄС.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту, поліпшення стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту і залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний транспорт.

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Автор: Ольга Робейко