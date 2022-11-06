У громадян буде вибір між отриманням послуг виключно онлайн з оформленням тільки електронного варіанту документів або з оформленням їх традиційних пластикових варіантів.

В Україні з 14 грудня можна буде не отримувати пластикові водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ, буде вибір між отриманням послуг виключно онлайн з оформленням електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами, або з оформленням традиційних пластикових бланків водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, в сервісному центрі МВС.

"В Україні з 14 грудня можна буде реєструвати авто або оформити водійське посвідчення без використання пластикових бланків. Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до двох постанов, що регулюють отримання водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін, у найближчій перспективі більше не буде обов'язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

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Відповідні зміни Кабмін затвердив 4 листопада.

Водійські права під час війни:

7 липня 2022 року стало відомо про те, що українські біженці зможуть використовувати свої національні водійські права на території Європейського Союзу без необхідності їх заміни. Відповідний проект був ухвалений Європарламентом.

Українські біженці можуть використовувати свої водійські права до тих пір, поки мають статус тимчасового захисту. У разі втрати прав можна буде оформити нові в ЄС. Однак потрібно буде отримати підтвердження від української влади про дійсність прав і надати довідку, що підтверджує фізичну і психологічну готовність сідати за кермо.

Водії вантажівок та автобусів за певних умов зможуть отримати українські сертифікати компетентності та працювати в ЄС. Для цього знадобиться пройти короткий курс навчання і скласти тест. Потім вони отримають дозвіл працювати в Євросоюзі, поки діє статус тимчасового захисту.

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