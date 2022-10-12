Через перебої з енергопостачанням не працює Національна автоматизована інформаційна система.

Сьогодні, 12 жовтня, через перебої з енергопостачанням не працює Національна автоматизована інформаційна система, тому не можна отримати посвідчення водія та зареєструвати авто.

Про це повідомляє у Facebook Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

"12 жовтня 2022 року в зв’язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Про відновлення роботи повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, Головний сервісний центр МВС, зокрема, видає довідку про відсутність судимості, посвідчення водія, а також проводить реєстрацію транспортних засобів.

Українське посвідчення водія

7 липня 2022 року стало відомо про те, що українські біженці зможуть використовувати свої національні водійські права на території Європейського Союзу без необхідності їх заміни. Відповідний проект був ухвалений Європарламентом.

Українські біженці можуть використовувати свої водійські права до тих пір, поки мають статус тимчасового захисту. У разі втрати прав можна буде оформити нові в ЄС. Однак потрібно буде отримати підтвердження від української влади щодо дійсності прав і надати довідку, яка підтверджує фізичну і психологічну готовність сідати за кермо.

Водії вантажівок і автобусів за певних умов зможуть отримати українські сертифікати компетентності та працювати в ЄС. Для цього знадобиться пройти короткий курс навчання і скласти тест. Потім вони отримають дозвіл працювати в Євросоюзі, поки діє статус тимчасового захисту.

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