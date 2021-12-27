В Одесі сильний вітер і йде сніг.

У міжнародному аеропорту "Одеса" через негоду скасовано кілька рейсів.

Як повідомили в аеропорту, станом на 16:40, не прибули три літаки.

Зокрема, не зміг приземлитися літак компанії Pegasus Airlines, що прямував зі Стамбула (Туреччина). Його прибуття очікувалося об 11:05, але борт перенаправлено в інший аеропорт.

Також перенаправлено літак з Відня (Австрія) компанії Austrian Airlines, посадка якого планувалася о 15:10, і ще один борт Pegasus Airlines, прибуття якого планувалося о 14:00.

Інші літаки поки слідують за розкладом.

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В аеропорту стверджують, що готові до прийому повітряних суден, а рішення про перенаправлення конкретних бортів приймалося командирами екіпажів.

В Одесі погіршилися погодні умови: пориви північно-східного вітру, 15-20 м/с, налипання мокрого снігу, хуртовина, ожеледь, ожеледиця, видимість під час опадів - 100-500 м.

Комунальні служби міста переведені на цілодобовий режим роботи.

Міжнародний аеропорт "Одеса" входить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня в Україні буде багато снігу: опади очікуються практично по всій країні.