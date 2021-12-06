Скасовано частину рейсів з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість рейсів з України на час зими 2021-2022 років.

Про це свідчить інформація у системі бронювання перевізника, пише Lowcostavia.com.ua.

Так, скасовано частину рейсів з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя:

Київ - Салоніки - з 10 січня до 9 березня

Київ - Венеція (Тревізо) - з 9 січня до 11 березня

Київ - Неаполь - з 11 січня до 27 березня

Київ - Нюрнберг - з 9 січня до 11 березня

Київ - Катовіце - з 10 січня до 10 березня

Львів - Мілан (Мальпенса) - з 14 січня до 5 березня

Львів - Неаполь - з 10 січня до 5 березня

Львів - Рим - з 10 січня до 8 березня

Львів - Вільнюс - з 10 січня до 8 березня

Львів - Меммінген - з 10 січня до 26 лютого

Львів - Братислава - з 11 січня до 27 березня

Львів - Будапешт - з 17 січня до 12 березня

Харків - Відень - з 10 січня до 8 березня

Харків - Рим - з 13 січня до 12 березня

Харків - Дортмунд - з 4 січня до 24 лютого

Одеса - Абу-Дабі - з 10 січня до 9 лютого

Одеса - Будапешт - з 9 січня до 26 березня

Запоріжжя - Вроцлав - з 14 січня до 27 березня

Запоріжжя - Катовіце - з 15 січня до 6 березня

Запоріжжя - Будапешт - з 11 січня до 27 березня

При цьому, враховуючи попередні скасування та перенесення рейсів, у період з середини січня і до березня із Запоріжжя та Одеси не буде виконувати жодного рейсу (за виключенням рейсу Одеса - Абу-Дабі який планують відновити з 10 лютого).

Читайте такожЧерез "Омікрон" до України заборонили в'їзд іноземцям з 8 країн (відео)Загалом Wizz Air скасував уже понад 35 маршрутів з України до березня 2022 року. Поки в розкладі авіакомпанії налічується майже 120 напрямків з України.

Що робити пасажирам скасованих рейсів

Компанія пропонує пасажирам перебронювати квитки на інший рейс Wizz Air - на такий самий або, якщо потрібно, на аналогічний маршрут упродовж 14 днів до чи 30 днів після дати запланованого відправлення затриманого/скасованого рейсу (за умови наявності місць).

Або ж пасажири можуть скасувати бронювання та надіслати запит на відшкодування у вигляді кредитів WIZZ на рахунок WIZZ за скасований і зворотний рейс (якщо є). Згодом можна буде подати запит на повернення коштів на початковий спосіб оплати замість кредитів WIZZ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Wizz Air відкриє 26 нових рейсів з України, якими мандрівники зможуть скористатися вже з грудня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова