З 22 лютого поїзд № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар.

"Укрзалізниця" через обстріли з непідконтрольних Україні територій на Донбасі змінила розклад руху одного з поїздів.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Через обстріли з непідконтрольних територій вимушені змінити розклад руху поїзда № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка", - йдеться у повідомленні.

Так, з 22 лютого поїзд не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар.

Зі станції Новий Айдар поїзд відправлятиметься о 9:17 та прибуватиме до Лантратівки о 12:47.

З Лантратівки поїзд відправлятиметься о 13:12 та прибуватиме на кінцеву станцію Новий Айдар о 16:42.

Раніше в правлінні "Укрзалізниці" відповіли, чи буде припинено залізничне сполучення з Європою.

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