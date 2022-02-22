У випадку можливого обмеження авіасполучення можна буде скористатися залізничним.

Залізничне сполучення з європейськими країнами припинено не буде, навпаки залізничне сполучення може стати запасним варіантом у випадку можливого обмеження авіасполучення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції розповів член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"У нас навпаки позитивна ситуація. Усі потяги знаходяться на балансі "Укрзалізниці". Є місто польське Перемишль, і воно може слугувати хабом. Звідти є сполучення і з Прагою, і з Берліном. Якщо хтось десь застрягає через відсутність авіасполучення, ми закликаємо скористатися залізничним сполученням. До Києва можна доїхати зручно та швидко. Також є залізничне сполучення з Варшавою через Відень", – зазначив він.

Ситуація на ринку авіаперевезень України через російську агресію

12 лютого 2022 року нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну через загрозу війни в країні.

Згодом джерела ЗМІ повідомили, що низка великих міжнародних страховиків можуть відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах в повітряному просторі України.

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. У той же час там відзначили, що у деяких перевізників виникають складнощі через коливання на ринках страхування.

Зрештою 13 лютого Кабінет міністрів схвалив виділення 16,6 млрд грн для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових і лізингових компаній.

Станом на 22 лютого 2022 року рейси в Україну на тривалий час скасували чотири іноземні авіакомпанії.

Українські авіакомпанії продовжують виконувати рейси за розкладом, з незначними змінами. Також вони не планують змінювати польотні програми в майбутньому.