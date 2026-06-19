Понад 1000 вагонів можуть зникнути з рейок: в УЗ заявили про критичний стан рухомого складу

Середній вік пасажирських вагонів "Укрзалізниці" становить більше 35 років.

Зношеність пасажирських вагонів "Укрзалізниці" перевищила 74%, а понад тисяча вагонів уже очікують на виведення з експлуатації через вік і технічний стан. Про це в коментарі УНІАН повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Середній вік пасажирських вагонів – 35,4 року. Наразі зношеність пасажирського рухомого складу становить 74,2%. 1050 вагонів очікують на обстеження й виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан", - повідомили в УЗ.

За даними компанії, середній рівень зносу вантажних вагонів становить майже 89%, а 1993 рік є середнім роком побудови вантажних вагонів.

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Для підтримки роботи рухомого складу у 2026 році компанія планує провести ремонт 1184 пасажирських вагонів. Йдеться як про деповські ремонти, так і про капітальне оновлення різних рівнів складності, включно з капітально-відновлювальними роботами.

Паралельно "Укрзалізниця" розраховує поповнити парк новими вагонами. У 2026 році планується за бюджетні кошти провести закупівлю 100 пасажирських вагонів

"Уже оголошено тендер на виготовлення 10 вагонів нового покоління, які відрізняються збільшеним до 50 років строком служби, комфортнішим плануванням та розширеним кузовом, що дозволяє збільшити довжину полиць до 2,2 метрів. Найближчим часом буде оголошено й подальші закупівлі вагонів інших типів, заплановані на цей рік", - додали в УЗ.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 29 червня почне діяти оновлений літній графік руху поїздів, який буде адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків вже відкрився, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

Раніше в УЗ заявляли, що компанія увійшла в найпіковіший період 2026 року. Щодня "Укрзалізниця" фіксує 340 тис. запитів на квитки і перевозить 80 тис. людей. Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на одне місце до 6-7 бажаючих на квиток.

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