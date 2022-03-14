Поїзд відправлятиметься з головного залізничного вокзалу Львова / Ілюстрація REUTERS
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Львів-Чоп на 15 березня.
Про це повідомила прес-служба перевізника.
"У зв'язку з тим, що регіональний поїзд № 829/830 сполученням Львів – Чоп – Ужгород не курсує щовівторка, на 15 березня цього року призначено додатковий поїзд №7625/7626 сполученням Львів – Чоп. Поїзд відправлятиметься з головного залізничного вокзалу Львова орієнтовно о 14:00", - йдеться в повідомленні.
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