"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.
"Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира", - йдеться в повідомленні пресслужби у Telegram-каналі.
Відтак "Укрзалізниця" посилює перевірку документів перед посадкою:
- на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;
- поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
В "Укрзалізниці" також відмітили, що вже мають низку інструментів контролю, які працюють понад два роки. Наприклад, для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через "Дію".
В УЗ наголосили, що сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже були не допущені до поїздів. Також OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки. У компанії закликали громадян повідомляти "Укрзалізницю", якщо вони помітили подібні оголошення.
"Укрзалізниця" - останні новини
24 "липня стало відомо, що залізнична компанія може запровадити продаж квитків на найпопулярніші внутрішні маршрути на період найбільшого попиту шляхом авторизації через "Дію".
Раніше повідомлялося, що УЗ з серпня призначить поїзд №209/210 сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ. У складі поїзда є вагони купе та плацкарт.