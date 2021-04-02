Коло відповідальних осіб може бути розширене.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця «(УЗ) відсторонила від виконання посадових обов'язків ряд керівників філії УЗ – "Придніпровської залізниці", службова недбалість яких, ймовірно, і призвела до сходження з рейок 6 вагонів поїзда» Інтерсіті+" Київ - Запоріжжя 29 березня.

Про це повідомила прес-служба компанія.

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Зокрема, від виконання посадових обов'язків відсторонені заступник директора філії, перший заступник начальника та головний інженер служби колії, а також інші керівники регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Зазначається, що попередні висновки службового розслідування причин аварії - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

"Зокрема, комісія "Укрзалізниці", яка проводить службове розслідування, виявила технологічні порушення при виробництві колійних робіт на цій ділянці. Крім того, встановлено порушення при веденні журналів обліку», - сказано в повідомленні.

В. о. голови правління УЗ Іван Юрик повідомив, що коло відповідальних осіб може бути розширене.

"Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда і перелік винних, яких ми звільнимо і притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за вказаним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження", - цитує прес-служба слова Юрика.

Аварія біля Запоріжжя: що відомо

29 березня за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів швидкісного поїзда №732 "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя, у вагонах поїзда перебували 88 пасажирів. Постраждалих в результаті аварії немає.

"Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини сходження з рейок кількох вагонів.

За словами в. о. члена правління компанії Олександра Перцовського, згідно з попередньою інформацією, аварія поїзда "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя сталася через пошкодження рейок, машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.

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Автор: Павло Степанець