Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Біля Запоріжжя зійшов з рейок пасажирський поїзд Інтерсіті сполученням "Київ – Запоріжжя".

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ – Запоріжжя. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - зазначили на підприємстві.

Як повідомляється, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

Наразі Укрзалізниця вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання щодо пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу.

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Автор: Катерина Лиманська