Зміни в розкладі стосуватимуться поїзда №4/3 Ужгород - Запоріжжя та поїзда №732/731 Київ - Запоріжжя.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" повідомила про зміни в розкладі поїздів у зв'язку з продовженням відновлювальних робіт після аварії поїзда "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя, яка сталася 29 березня в 50 км від Запоріжжя.

Як повідомила прес-служба компанії, зміни в розкладі стосуватимуться наступних маршрутів: поїзд №4/3 Ужгород - Запоріжжя буде зупинений на станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами в/із Запоріжжя; поїзд №732/731 Київ - Запоріжжя зробить зупинку на станції Дніпро.

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Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на другу платформу.

Крім цього, поїзд № 88/87 Новоолексіївка - Ковель курсуватиме за зміненим маршрутом через Запоріжжя - Нікополь - Апостолове - Кривий Ріг - Сортове - П'ятихатки.

"Пасажирам, яким необхідно дістатися до станції Синельникове, організовано трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, які будуть доставлені автотранспортом до поїзда Новоолексіївка-Ковель", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

30 березня, "Укрзалізниця" (УЗ) продовжує відновлювальні роботи на місці аварії поїзда "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя. Рух поїздів між Запоріжжям і Дніпром тимчасово перекрито, а поїзди в/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд.

29 березня в 50 кілометрах від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів швидкісного поїзда №732 "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя, у вагонах поїзда знаходилися 88 пасажирів. Постраждалих в результаті аварії немає.

"Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок кількох вагонів.

За словами в. о. члена правління компанії Олександра Перцовського, згідно з попередньою інформацією, аварія поїзда "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя сталася через пошкодження рейок, машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.

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Автор: Павло Степанець