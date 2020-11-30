Колір вагонів буде змінений на більш темний.

В "Укрзалізниці" прийняли рішення змінити колір пасажирських вагонів з білого на синій.

Про це заявив глава АТ УЗ Володимир Жмак, повідомляє ЦТС.

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Поінформувавши, що компанія продовжує ремонтувати парк пасажирських вагонів, встановлюючи в них USB-розетки, відеокамери, полички для телефонів, Жмак додав: "Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити й колір вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не тільки красиво, а й практично".

Як змінювався колір вагонів

Восени 2018 року УЗ провела ребрендинг. Тоді був представлений оновлений логотип компанії, а також заявлено, що нові та відремонтовані пасажирські вагони будуть пофарбовані в ліврею кольору "біла устриця", а вантажні - будуть фарбувати в колір "індиго".

Заплановані інвестиції

2 жовтня 2020 року "Укрзалізниця" оновила вагони СВ на власних потужностях в депо станції Каховка. Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обійшовся "Укрзалізниці" в 11,5 млн грн.

"Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, Локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн. Близько 7 млрд грн будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 млрд грн – на локомотивне господарство, 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури та 2 млрд грн - на пасажирські перевезення.

За словами глави "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в компанії прострочений капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу і спостерігається плачевний стан контактного проводу.

Також у 2021 році «Укрзалізниця» планує розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електровозів.

Також компанія планує придбати наступного року за рахунок коштів держбюджету 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн.

20 листопада 2020 року «Укрзалізниця» заявила про те, що планує провести на власних виробничих потужностях капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів на суму 450 млн грн.

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Автор: УНІАН