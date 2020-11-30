В "Укрзалізниці" прийняли рішення змінити колір пасажирських вагонів з білого на синій.
Про це заявив глава АТ УЗ Володимир Жмак, повідомляє ЦТС.
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Поінформувавши, що компанія продовжує ремонтувати парк пасажирських вагонів, встановлюючи в них USB-розетки, відеокамери, полички для телефонів, Жмак додав: "Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити й колір вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не тільки красиво, а й практично".
Як змінювався колір вагонів
Восени 2018 року УЗ провела ребрендинг. Тоді був представлений оновлений логотип компанії, а також заявлено, що нові та відремонтовані пасажирські вагони будуть пофарбовані в ліврею кольору "біла устриця", а вантажні - будуть фарбувати в колір "індиго".
Заплановані інвестиції
- 2 жовтня 2020 року "Укрзалізниця" оновила вагони СВ на власних потужностях в депо станції Каховка. Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обійшовся "Укрзалізниці" в 11,5 млн грн.
- "Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, Локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн. Близько 7 млрд грн будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 млрд грн – на локомотивне господарство, 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури та 2 млрд грн - на пасажирські перевезення.
- За словами глави "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в компанії прострочений капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу і спостерігається плачевний стан контактного проводу.
- Також у 2021 році «Укрзалізниця» планує розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електровозів.
- Також компанія планує придбати наступного року за рахунок коштів держбюджету 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн.
- 20 листопада 2020 року «Укрзалізниця» заявила про те, що планує провести на власних виробничих потужностях капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів на суму 450 млн грн.
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