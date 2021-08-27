Ним став Євген Кузькін, який з травня 2021 року є тимчасово виконуючим обов'язки глави "Укравтодору".

Кабінет міністрів України обрав переможцем конкурсу на посаду Голови Державного агентства автомобільних доріг України Євгена Кузькіна, який з травня 2021 року є тимчасово виконуючим обов'язки глави "Укравтодору".

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Facebook.

Євген Кузькін: що про нього відомо

Євген Кузькін — доктор економічних наук, впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 травня призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Тимчасовим керівником "Укравтодору" уряд тоді призначив Євгена Кузькіна. Відповідно до розпорядження, Кузькіна тоді призначили т.в.о. голови відомства "до призначення в установленому порядку голови "Укравтодору".

Автор: Катерина Гірник