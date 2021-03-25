Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) з квітня 2021 року відновлює п'ятиденний робочий тиждень для всіх працівників, а з першого червня цього року компанія ініціює підвищення заробітної плати залізничникам на 8%.
Читайте такожВ "Укрзалізниці" планують великий страйк та зупинку всіх перевезень-нардепПро це повідомила прес-служба УЗ з посиланням на в.о. голови правління компанії Іван Юрика.
Також компанія з першого квітня ініціює відновлення передбачених галузевим і колективними договорами соціальних виплат, які були відстрочені у зв'язку з кризою, викликаною COVID-19.
Прес-служба підкреслила, що соціальні виплати будуть здійснюватися в кілька етапів і будуть повністю виплачені до кінця червня 2021 року.
Крім цього, УЗ в наступному місяці збільшить на 25% розмір добових витрат на відрядження залізничників в межах України.
Відзначається, що такі рішення були прийняті в процесі переговорів компанії з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України.
Що цьому передувало
"Укрзалізниця" з 1 липня 2020 року скоротила робочий тиждень для великої кількості залізничників до 4 днів.
- Раніше в березні цього року народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану УЗ Юлія Гришина повідомила, що працівники УЗ планують провести через два тижні великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень у зв'язку з незадовільною ситуацією в компанії.
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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