Через затоплення дороги водім доводиться шукати інші шляхи.

Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід і оїзди слідують повз станцію без зупинки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. В повідомленні сказано, що тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою.

"Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Також зазначає. що проводяться роботи з відкачування води і на місці працюють всі необхідні міські служби.

В Інтернеті розміщено багато відео, де видно потоки води по вулиці через які пробираються автомобілі.

Також в соцмережах з'явилися відео, на яких видно, що підтоплення серйозне. Водії автівок не наважуються їхати через воду, тому вимушені шукати шляхи об'їзду.

Підтоплення у Києві - останні новини

У липні через зливу тунель біля станції метро "Дорогожичі" затопило, через що там не могли проїхати автомобілі.

Навіть було кумедне відео, де киянин не розгубився та вирішив переплисти тунель на надувному човні. В кінці відео до оператора, який фільмував "переправу", підійшов поліцейський і попросив припинити плавання на човні по дорозі.

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