Зазначається, що планується проведення капітального ремонту.

У Києві із 28 травня до 28 червня обмежать рух транспорту на двох ділянках Кільцевої дороги. Рішення прийнято через проведення ремонтних робіт.

"Із 28 травня до 28 червня частково обмежать рух транспорту на ділянці Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до закладу швидкого харчування McDonald’s та повністю – на вул. Миколи Трублаїні на ділянці від вул. Якова Качури до Кільцевої дороги", - йдеться в повідомленні "Київавтодору".

Зазначається, що обмеження руху пов’язані з капітальним ремонтом Кільцевої дороги Т-10-27 Київське півкільце від Жулянського шляхопроводу до повороту у Вишневе.

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На цих ділянках дорожники влаштують нижні шари асфальтобетону, встановлять бортовий камінь і прокладуть тротуари. Для об’їзду зони виконання дорожніх робіт рух транспорту організують двома смугами в кожному напрямку з протилежної сторони.

Новини Києва

15 травня в. о. начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Вигівський повідомив, щоб добудовати метро на Виноградар може знадобитися ще до 30 місяців.

23 травня міський застосунок "Київ Цифровий" почав тест нової функції валідації квитків - сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.

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