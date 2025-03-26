В Києві знову обмежать рух транспорту Південним мостом: озвучено причину

З 2021 року міст перебуває в обмежено працездатному стані.

Із 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро. Про це повідомила Комунальна корпорація "Київавтодор".

Як зазначається, обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вулуці Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.

Ремонтні роботи виконуватимуть у два етапи з почерговим обмеженням руху транспорту:

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1-й етап – крайньою лівою та частково середньою смугами руху;

2-й етап – крайньою правою та частково середньою смугами руху.

"Передбачається відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття", - заявили у Київавтодорі.

У комунальному підприємстві пояснюють, що з 2021 року міст перебуває в обмежено працездатному стані.

"Міст потребує реконструкції з пристосуванням до сучасних норм і вимог. Однак, для безпечного користування спорудою в умовах наявного навантаження, фахівці КП "Київавтошляхміст" постійно проводять необхідні роботи. Так, у 2016–2023 роках замінили всі деформаційні шви, а з 2024 року тривають роботи на тротуарах: оновлюють покриття, гідроізоляцію, перильну та бар’єрну огорожі, ремонтують систему водовідведення та фасадну частину залізобетонних конструкцій", - інформує автодор.

Рух транспорту в Києві - останні новини

Обмеження на рух транспорту Південним мостом були зняті після кількарічного періоду лише в березні ц.р. Так, 12 березня Рада оборони Києва частково зняла обмеження і дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег. Рух Південним мостом з правого на лівий берег залишили закритим. Проїзд дозволявся виключно для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту.

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