У період з 11 по 23 червня розпочинається капітальний ремонт колії на перегоні Яремче — Микуличин.

АТ "Укрзалізниця" в період з 11 по 23 червня розпочинає капітальний ремонт колії на перегоні Яремче — Микуличин, що вплине на графіки та маршрути курсування пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.

Як повідомляє прес-служба перевізника поїзд №55/56 Київ — Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова — з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Поїзди №95/96 Київ — Рахів — Київ, №6/5 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя, №15/16 Харків — Ясіня — Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.

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Поїзди №26/25 Одеса — Рахів, №235/236 Одеса — Рахів та №130/129 Кременчук — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.

Поїзд №357/358 Київ — Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

Зазначається, що всі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планується завершити до 24 червня.

В "Укрзалізниці" просять пасажирів зважити на зміни при купівлі квитків та приносять вибачення за тимчасові незручності.

Діяльність "Укрзалізниці" - останні новини

26 травня в АТ "Укрзалізниця" пообіцяли, що під час літнього сезону в половині вагонів працюватимуть кондиціонери.

З 10 червня 2023 року "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон. В ньому залізничники передбачили два нових рейси.

Тоді в УЗ додали поїзд №40/39 Запоріжжя – Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття – від Славсько до Берегово. Також зʼявиться поїзд №148/147 Київ – Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини планувати свій відпочинок у моря.