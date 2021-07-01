Потяги спізнюються більш ніж на 3 години

Укрзалізниця попередила українців про затримку поїздів. Причиною тому стали складні погодні умови.

Про це повідомляє прес-служба компанія.

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні

Деякі поїзди затримуються більш ніж на 3 години.

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Затримуються поїзди, що прямують за напрямками:

№5 Ужгород - Херсон - затримка 3 години 34 хвилини;

№81 Ужгород - Київ - затримка 3 години 32 хвилини;

№50 Трускавець - Київ - затримка 3 години 6 хвилин;

№25 Рахів - Одеса - затримка 1 година 50 хвилин;

№70 Львів - Маріуполь - затримка 1 година 33 хвилини;

№1 Івано-Франківськ - Костянтинівка - затримка 1 година 24 хвилини;

№11 Львів - Одеса - затримка 1 година 22 хвилини;

№18 Ужгород - Харків - затримка 1 година 14 хвилин.

Нагадаємо, що на 1 липня в Україні оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки, жовтий. У країні, крім сходу і південного сходу, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Укрзалізниця потрапила в новий скандал. На рейковому автобусі, який їздить за маршрутом Сміла - Черкаси, кондуктори недобросовісно виконують свою роботу, відкрито пропонуючи їхати за меншу суму, проте без квитка.

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Автор: Павло Степанець