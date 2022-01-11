У 2021 році українці більш активно, ніж у попередні роки купували автомобілі з пробігом.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Протягом 2021 року український автопарк був поповнений на 517,4 тис. легкових автомобілів з пробігом.
83 зі 100 легкових автомобілів, які у 2021 році пройшли свою першу реєстрацію в Україні, — це розмитнені автомобілі з пробігом.
У 2020 році автомобілів з пробігом було куплено на 46% менше.
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Як зазначає "Укравтопром", показник продажів за 2021 рік є абсолютним рекордом для країни.
Які автомобілі купували у 2021 році:
- Volkswagen - 90,2 тис. ввезених автомобілів;
- Ford - 45 тисяч реєстрацій;
- Renault - 42,9 тисячі автомобілів;
- Skoda - 38,4 тисячі автомобілів;
- Opel - 33,1 тисячі автомобілів.
Український автопарк:
За 11 місяців 2021 року український автопарк поповнився на 626 тис.автотранспортних засобів, що на 41% більше, ніж показники минулого року. Однак 80% цих коштів становлять автомобілі, що були у вжитку.
Ринок нових легковий автомобіль в Україні у 2021 році зріс на 21% у порівнянні з показником 2020 року.