Рекордну кількість легкових автомобілів придбали в останній місяць 2021 року.

Ринок нових легкових автомобілів в Україні у 2021 році зріс на 21% у порівнянні з показником 2020 року.

Про це повідомила прес-служба "Укравтопрому".

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"За минулий рік українські номери отримали 103,3 тис.нових легкових автомобілів, що на 21% більше показника 2020 року. При цьому у 2021 році три з дванадцяти місяців демонстрували негативну динаміку в річному численні: січень (-19%), лютий (-9%), жовтень (-6%)", - йдеться в повідомленні.

Рекордну кількість легкових автомобілів за рік українці придбали та зареєстрували в грудні. Вона склала 10,5 тис.штук, що на 7% більше показника за грудень 2020 року.

"До того ж це найбільша кількість нових автомобілів, що реєструвалося в грудні, починаючи з 2014 року", - зазначає "Укравтопром".

Український автопарк:

За 11 місяців 2021 року український автопарк поповнився на 626 тис.автотранспортних засобів, що на 41% більше, ніж показники минулого року. Однак 80% цих коштів становлять автомобілі, що були у вжитку.