Перевантажені фури штрафуватимуть автоматично, а також збільшать кількість комплексів вагового контролю на дорогах.

В Україні з 1 жовтня почнуть в автоматичному режимі штрафувати за порушення норм габаритно-вагового контролю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України та Національної ради реформ заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"На сьогоднішній момент всі відповідні законодавчі зміни для запровадження вагового контролю зроблені. До канікул Верховна Рада прийняла всі зміни до всіх кодексів, до всіх профільних законопроектів. Ми з 1 жовтня вже зможемо виставляти штрафи в автоматичному режимі", - сказав Кубраков.

Також він додав, що Україна цього року планує додатково встановити 40 комплексів автоматичного вагового контролю, тобто до кінця року їх по всій країні має бути 130-140.

Читайте такожМіністр інфраструктури похвалився успіхами в боротьбі з перевантаженням фурЯк повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" (№3742).

Законом, зокрема, передбачається підвищення відповідальності автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм.

Так, штраф за перевищення габаритно-вагових норм при перевезенні діленого або неділеного вантажу без відповідного дозволу становить:

на понад 30% від встановлених норм - 51 тис. грн;

від 20% до 30% - 34 тис. грн;

від 10% до 20% - 17 тис. грн;

від 0% до 10% - 8,5 тис. грн.

Штраф за перевезення вантажів або пасажирів без необхідних документів становить 17 тис. грн, а міжнародне перевезення пасажирів або вантажів резидентами або нерезидентами України - 34 тис. грн.

Також ми писали, що Рада збільшила штрафи за "п'яне" водіння і порушення ПДР.

Автор: Дмитро Шварц