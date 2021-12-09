Майбутніх водіїв навчатимуть чемності та вмінню контролювати свої емоції.

Менше теорії, проте не більше практики - у Кабміні затвердили нову програму підготовки водіїв. Тепер майбутні автомобілісти не будуть вчити купу непотрібної інформації, проте будуть нові знання з етики.

Про це йдеться у новому сюжеті проекту "ДжеДАЇ" на телеканалі 2+2.

Майбутнім водіям не доведеться вивчати будову рульової рейки автобуса, але замість цього у програму додали уроки дорожньої етики. Таким чином в Україні починають боротися з неадекватними кермувальниками, які влаштовують ДТП та псують настрій іншим автомобілістам.

Хороша машина не завжди є гарантією того, що за її кермом сидить людина з хорошим розумом. Нерідко українці їздять на червоний та збивають людей. Культура водіїв в Україні "нижче плінтуса". Саме тому до програми з навчання майбутніх автомобілістів додали уроки етики.

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Викладач автошколи розповів, що додатково у програму також додали технічну будову машину. З курсу прибрали трохи теорії, проте зараз водії дізнаються набагато більше нового.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Раді запропонували посилити покарання для водіїв-гонщиків. Якщо закон приймуть, то любителі перевищувати швидкість не відбудуться штрафами.

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Автор: Поліна Кузенко