Лідером ринку повністю електричних авто став Nissan Leaf.

У червні українські номерні знаки отримали 1055 електромобілів, де частка легкових автомобілів становить 958 одиниць і 97 - комерційних.

Про це повідомляє "Укравтопром" в Telegram.

"Відносно червня минулого року реєстрації легкових електромобілів збільшилися на 65%, а комерційних в - 2,4 раза", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в реєстраціях легкових електромобілів частка нових склала 14% проти 10% роком раніше. У комерційному сегменті, як і торік, тільки два автомобілі були новими.

Відзначається, що лідером ринку повністю електричних машин став Nissan Leaf - 196. Другим за популярністю став Volkswagen ID.4 з результатом-72 автомобілі. На третьому місці Volkswagen е-Golf - 70 одиниць. Четвертий результат у TESLA Model 3 – 58 одиниць. Також в ТОП-5 червня потрапив Renault Zoe, в активі якого 57 зареєстрованих автомобілів.

Продажі нових авто в Україні:

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.

Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склало 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на кінець липня 2021 року кожен третій українець без автомобіля планував його купити, а переважна більшість тих, хто має або планує купувати авто, віддає перевагу седанам на бензині та з газовим обладнанням.

Кількість зареєстрованих в Україні електрокарів за листопад збільшилася на 2,6% в порівнянні з показником за жовтень 2021 року. Найбільша кількість електромобілів зареєстрована в Києві.

Україна протягом 2021 року імпортувала 944,1 тисячі автомобіль, що на 58% перевищує показник 2020 року.

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