Найбільші затримки мають три рейси з Харкова.

Через російську ракетну атаку три рейси "Укрзалізниці" прямують із затримками понад півтори години, а ще 5 рейсів затримуються в межах години.

Як повідомляє прес-служба перевізника, найбільші затримки рейсів мають №45/46 Харків - Ужгород (+2 год 22 хв); №15/15 Харків - Рахів (+1 год 35 хв); №93/94 Харків - Хелм (+ 1 год 35 хв). Ще 40 поїздів продовжують курсувати за графіком.

Зазначається, що ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Усі вокзали зі світлом, в тому числі й харківський, де найскладніша ситуація з енергопостачанням.

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В прес-службі також нагадали, що на залізничних вокзалах України відкрито Пункти незламності, а на найбільших - працюють Фортеці незламності, де можна погрітися, зарядити гаджети та випити чаю.

Київська кільцева електричка продовжує рух за графіком.

Ракетний удар по Україні 14 січня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, з 14:00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських окупантів.

Близько 16:00 в Офісі президента України повідомили, що в Дніпрі російські окупанти поцілили по багатоквартирному будинку. У будинку зруйнована ціла секція. ДСНС і всі міські служби працюють на місці, розбирають завали. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, а також 27 поранених (в тому числі 6-х дітей).

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про влучання ракети по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області та попередив про можливі перебої у постачанні світла та води. Також на Харківщині зафіксовано влучання по об'єктах критичної інфраструктури, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

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