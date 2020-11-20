У четвер, 19 листопада, вартість акцій Tesla піднялася до $508,61.
Про це повідомляє Reuters. Як пише видання, це рекордний рівень для компанії.
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На закритті торгів вартість однієї акції становила $499,27 (зростання на 2,6%). За останніх три дні котирування зросли більш ніж на 20%. Ринкова капіталізація компанії зросла до $ 473,3 млрд.
Це пов'язано з тим, що Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.
Включення Tesla в S&P 500 призведе до того, що інвестиційні фонди, які відстежують цей індекс, повинні будуть продати акції компаній, що вже входять в індекс, на суму близько $51 мільярда і витратити їх на покупку акцій Tesla, щоб їх портфелі правильно відображали Індекс.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірку найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірку найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
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