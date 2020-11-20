За кілька днів котирування зросли більш ніж на 20%.

У четвер, 19 листопада, вартість акцій Tesla піднялася до $508,61.

Про це повідомляє Reuters. Як пише видання, це рекордний рівень для компанії.

Читайте такожTesla зняла з виробництва бюджетну версію Model 3

На закритті торгів вартість однієї акції становила $499,27 (зростання на 2,6%). За останніх три дні котирування зросли більш ніж на 20%. Ринкова капіталізація компанії зросла до $ 473,3 млрд.

Це пов'язано з тим, що Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

Включення Tesla в S&P 500 призведе до того, що інвестиційні фонди, які відстежують цей індекс, повинні будуть продати акції компаній, що вже входять в індекс, на суму близько $51 мільярда і витратити їх на покупку акцій Tesla, щоб їх портфелі правильно відображали Індекс.

Як змінювалася позиція в рейтингу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН