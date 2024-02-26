Потрібно закрити усі питання безпеки.

В понеділок, 26 лютого, голова Офісу президент Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів, пише liga.net з посиланням на його виступ під час презентації програми "Зроблено в Україні".

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть [закриті]. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки", – оголосив Єрмак.

Водночас він не уточнив, який саме аеропорт може відновити роботу.

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Питання відновлення авіаперельотів

Розмови про відновлення авіасполучення періодично точаться серед високопосадовців України. Так, у лютому 2024 року Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковець заявив, що авіасполучення в Україні можуть відновити до кінця 2024 року.

Міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна веде консультації з регуляторами безпеки США та ЄС щодо відновлення авіаційного простору. Україна подає офіційні заяви та оцінку ризиків до відповідних регуляторів.

Водночас українській авіації потрібен місяць для повноцінної підготовки, щоб почати перевезення пасажирів. Для старту необхідних робіт чекають тільки дозволу на польоти.

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