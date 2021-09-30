Вимога обумовлена недостатньою видимістю на дорозі в осінньо-зимовий період.

Відзавтра в Україні починає діяти вимога Правил дорожнього руху про денні ходові вогні.

Про це повідомляє Патрульна поліція України у своєму Telegram-каналі.

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"Вже з завтрашнього дня починає діяти обов'язкова до виконання вимога ПДР — з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", - зазначили в патрульній поліції.

Відзначається, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так автомобіль буде помітний для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, що знизить ризик потрапляння в ДТП.

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15 вересня 2021 року водіям дозволили готуватися до іспиту з ПДР онлайн і отримувати права поштою.

Автор: Інна Андаліцька