Камери фіксуватимуть порушення на дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.

Сьогодні на автодорогах України починають працювати ще 20 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ще 20 нових комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху працюватимуть на автомобільних дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.

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Білошицький уточнив, що на Львівщині їх запрацює 13, у Запорізькій області - 4, у Закарпатській - 2, в Одеській - 1.

Він додав, що відсьогодні на дорогах України вже працюватимуть 158 камер, і "нова хвиля вже готується до запуску".

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, в Україні перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати 1 червня 2020 року. Вони були встановлені в Києві та області.

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Автор: Надя Пришляк