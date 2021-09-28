Сьогодні на автодорогах України починають працювати ще 20 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, ще 20 нових комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху працюватимуть на автомобільних дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.
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Білошицький уточнив, що на Львівщині їх запрацює 13, у Запорізькій області - 4, у Закарпатській - 2, в Одеській - 1.
Він додав, що відсьогодні на дорогах України вже працюватимуть 158 камер, і "нова хвиля вже готується до запуску".
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, в Україні перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати 1 червня 2020 року. Вони були встановлені в Києві та області.