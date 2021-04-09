Збільшення відбулося за рахунок зростання виробництва легкових автомобілів на 43%.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-березні 2021 року, у порівнянні з січнем-березнем 2020 року, збільшилося на 34% - до 1 тис. 829 одиниць.

Про це повідомила прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

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Зокрема, легкових автомобілів було виготовлено 1 тис. 690 штук (зростання на 43%), комерційних – 6 штук (скорочення на 50%) і автобусів – 133 штуки (скорочення на 24%).

У березні статистика українського автопрому також продемонструвала позитивну динаміку.

"За попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів в минулому місяці зафіксований на позначці 722 одиниць", - йдеться в повідомленні "Укравтопрому".

Відзначається, що в порівнянні з березнем минулого року випуск автотранспорту в березні цього року в Україні збільшився у 2,5 раза, а щодо лютого цього року - на 43,5%.

Випуск легкових автомобілів в річному вираженні в березні збільшився у 2,7 раза – до 665 штук (до лютого 2021 року - на 48%).

"Укравтопром" нагадав, що роком раніше статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод – "Єврокар". Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів тільки у вересні 2020 року.

Виробництво автобусів у березні зросло на 37,5% - до 55 штук.

У березневій статистиці по комерційних автомобілях, як і роком раніше, заявлено тільки два автомобілі, зібраних на підприємстві «Черкаський автобус».

Що цьому передувало

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилося на 32% - до 4 952 одиниць. У 2020 році було зібрано 4 202 легкових автомобілі, що на 33% менше в порівнянні з 2019 роком. Автобусне виробництво в Україні торік скоротилося на 20% і склало 699 штук. Виробництво комерційних автомобілів склало 51 одиницю, що на 63% менше результату річної давності.

"Укравтопром"

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець