Повітряна гавань не приймає і не відправляє літаки.

Роботу аеропорту міста Катанія на Сицилії було зупинено після виверження Етни.

У заяві аеропорту йдеться про те, що влада ухвалила рішення "призупинити всі вхідні та вихідні рейси". "Призупинення призведе до скасування рейсів та/або зміни маршрутів до інших аеропортів", - уточнюється в повідомленні. Аеропорт повернеться до роботи в нормальному режимі після припинення випадання попелу.

Як повідомив оператор аеропорту, ця ситуація принесла нові неприємності мандрівникам у пік літнього туристичного сезону. Річ у тім, що аеропорт Катанії є центром східної Сицилії і приваблює більше туристів, ніж столиця Палермо.

Вулкан Етна

5 липня виверження італійської Етни і меншого вулкана Стромболі призвели до викиду гарячого попелу і лави, що підвищило рівень тривоги на середземноморському острові Сицилія і призвело до тимчасового закриття аеропорту Катанії.

Етна, один із найактивніших вулканів у світі, останніми днями здійснював інтенсивну активність, висвітлюючи небо біля міста Катанія, а Стромболі біля північного узбережжя Сицилії вилив лаву в море.

Після виверження мешканці та влада вийшли на очищення міста після того, як вулиці та автомобілі залишилися засипані чорним вулканічним попелом, а прилеглий аеропорт було закрито.

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