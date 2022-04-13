Airbus закликає Захід не відмовлятися від російського титану.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України виробник літаків Airbus закликав Захід відмовитися від ідеї блокування імпорту титану з РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Airbus заявляє про те, що подібні санкції завдадуть шкоди західному виробництву, однак при цьому слабо нашкодять російській економіці.

Як заявив генеральний директор Гуллом Форі, розширення санкцій, введених після вторгнення Росії в Україну щодо титану, широко використовуваного в аерокосмічній галузі, недоцільно.

У компанії відзначили, що зараз Airbus прискорює пошук альтернативних неросійських поставок в довгостроковій перспективі. Поки потреби виробника покриваються коштом запасів в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення російської армії в Україну компанія Boeing призупинила закупівлю титану в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Чорноморську Одеської області пролунав вибух

Українські війська відбили 7 ворожих атак на Донбасі

Пентагон підтвердив, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську