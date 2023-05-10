Записатися можна буде до "єЧерги" з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів.

Влітку українці зможуть перетинати кордон автобусами та легковиками без зайвого очікування. У цьому допоможе новий державний проект "єЧерга".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. При цьому нагадали, що вже на пунктах пропуску запрацювала електронна черга для вантажних автомобілів. Запис до "єЧерги" вже діє для вантажівок в 16 пунктах пропуску.

"Однак реєстрація буде доступною і для інших видів транспорту: з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів", - сказано в повідомленні.

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Записатися до "єЧерги" можна на сайті або через мобільний застосунок, а після цього необхідно приїхати на пункт пропуску в зазначений час, пройти перевірку та перетнути кордог.

Проект "єЧерга"

28 березня 2023 року стало відомо, що водії вантажівок за допомогою програми "єЧерга" можуть записатися в електронну чергу.

8 травня 2023 року в Мінінфраструктури повідомили про атаки на "єЧергу". Росія намагається заблокувати українські вантажівки на кордоні.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні проект "єЧерга" працює на 16 міжнародних пунктах пропуску – два у Волинській області: Ягодин – Дорогуськ та Устилуг – Зосін, чотири у Львівській : Краковець – Корчова, Рава-Руська – Хребенне, Шегині – Медика, Нижанковичі – Мальховіце, два у Чернівецькій області: Порубне – Сірет, Мамалига – Крива, три у Закарпатській області Ужгород - Вишнє Німецьке, Чоп (Тиса) – Захонь, Дяково – Халмеу, чотири в Одеській : Рені – Джурджулешти, Старокозаче – Тудора, Виноградівка – Вулканешти, Орлівка – Ісакча та один у Вінницькій області : Могилів-Подільський – Отач. Записатися в електронну чергу для перетину вантажівками можна вже з 8 травня. В "єЧергу" записуються лише ТЗ вагою від 7,5 тонн.

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